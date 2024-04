Stand: 06.04.2024 08:30 Uhr A7 an’t Wekenenn sparrt

Wokeen an’t Wekenenn över de Elv röverfohren will, de mutt sachts mehr Tiet inplanen. De A7 is dat hele Wekenenn noordwarts sparrt – vun Heimfeld bet na Volkspark. Vunnacht ok noch na Süden to. Un denn fallt vundaag un morgen ok de S3 twüschen Neegroben un Hammerbrook ut. De S5 fohrt blots vun Staad bet na Willemsborg. Dorför sünd denn Bussen ünnerwegens.

