Stand: 06.04.2024 08:30 Uhr Sammel-Akschoon för de Tafel

In söss Hamborger Inkoopszentren warrt vundaag för de Tafel sammelt. Vun Klock 12 af an köönt Hamborger Lüüd Eten för Minschen spennen, de dat nödig hebbt. Düt Johr warrt de Tafel 30 – in de Inkoopszentren gifft dat noch bet Oktober elkeen 1. Sünnavend Sammel-Akschonen. Opletzt sünd bi de Tafel jümmers weniger Saken to eten spennt worrn – man dat gifft mehr Lüüd, de wat bruken doot. Woneem ji vundaag spennen köönt, dat seht ji ok in uns ne’e NDR-Hamborg-App. Nu aktualiseren oder över den App-Store dalladen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.04.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch