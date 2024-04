Stand: 06.04.2024 08:30 Uhr Ünnersöken mehr na Füer in Billstraat instellt

Meist een Johr is dat nu her, dat dat in de Billstraat in Rodensborgoort so dull brennt hett – nu hett de Staatsanwaltschop opholen mit dat Ünnersöken vunwegen möögliche Füerpüsteree. Fast steiht: En brennen Auto harr dat Füer utlööst. Woso de Wagen brennt hett, un wokeen em tohören deit, dat hebbt se nich rutfunnen. An’n 9. April 2023 harr dat Füer en helen Komplex mit Lagerhallen ansteken. De Füerwehr harr daaglang to doon.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.04.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch