Stand: 06.04.2024 08:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag köönt wi uns op en schönen Dag freien: Toeerst sünd noch mehr Wulken an’n Heven, later hett denn de Sünn de Bavenhand. Gegen Avend warrt de Heven dör Stoff ut de Sahara diesig. De Temperaturen schafft dat op 22 bet 24 Graad. Opstünns sünd dat 11 Graad in Rissen. Morgen wesselt sik Wulken un Sünnschien af. Ok de een oder anner Regenschuer is dorbi. Dat Ganze bi 19 bet 21 Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.04.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch