Stand: 05.04.2024 09:30 Uhr Ümgang mit KI in’e Scholen

Woans köönt Schölers un Schoolmeesters „Künstliche Intelligenz“ bruken, so dat dat ok Verstand hett? Hamborgs Schoolbehöörd hett dor nu en Poppier to rutgeven. Un dat is nich blots för Schoolmeesters un Schölers interessant, ok Öllern köönt sik dor Informatschonen halen, sä Schoolsenatersch Ksenija Bekeris in’n Schoolutschuss vun’e Börgerschop. Man wiel dat ok Gefohren geven deit, schüllt Kinner al in’e School lehren mit KI ümtogahn. Dat meent de Schoolsenatersch.

