Stand: 05.04.2024 09:30 Uhr Hölp för de Minschen in Gaza

Israel will mehr Hölpsworen in den Gazastriepen rinlaten. Un dat schall över twee Grenzövergäng lopen. Vörher harrn de USA in düsse Saak düütlich mehr Damp maakt hatt bi Israel. US-Präsident Joe Biden harr an’t Telefon mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu snackt un verlangt, dat Hölpsorganisatschonen un de Minschen in Gaza beter wohrt warrt.

