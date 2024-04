Stand: 05.04.2024 09:30 Uhr Verfohren gegen Polizeilüüd

In Hamborg sünd acht Verfohren in’e Gang gegen Schandarms, de se op’n Kieker hebbt, wiel dat se villicht rechtsextrem ween oder Verswörensideologien Stütt geven kunnen. So as de Binnenbehöörd to NDR 90,3 op Nafraag sä, weer düsse Tahl bi üm un bi 11.000 Polizeilüüd in Hamborg man ehrder unopfällig. Dat Magazin „Stern“ harr de Tahlen bi de Länner affraagt hatt. Dorna to uurdelen gifft dat in den Tosamenhang in ganz Düütschland Ermittelns- oder Disziplinoorverfohren gegen rund 400 Lannspolizeilüüd. Man nich all Länner harrn aktuelle Tahlen.

