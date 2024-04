Stand: 05.04.2024 09:30 Uhr Twee grote Bosteden bi de U-Bahn

Bi de Hamborger U-Bahn gifft dat Plaans, dat de an twee Steden groot dichtmaakt warrt. Af Enn vun’n Maimaand warrt de U3 tweeunveertig Daag lang lahmleggt. Dor warrt denn neemich an’n Bahnhoff Saarlandstraat twee Fohrstöhl inboot. Un Enn vun’n Julimaand maakt de Hoochbahn denn de U1 twüschen Jungfernstieg un Hauptbahnhoff fiefundörtig Daag lang dicht. Ok de Statschoon Messbarg warrt denn so ümboot, dat se later denn ok vun Lüüd mit Rullstohl un Kinnerwagen bruukt warrn kann.

