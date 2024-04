Stand: 05.04.2024 09:30 Uhr Füer in Poppenbüttel

Güstern sünd hunnert Füerwehrlüüd stünnenlang in Poppenbüttel to Gang ween. Dor harrn mehre Autos in en Deepgaraasch brennt. Dat Wahnhuus is nu nich mehr to bruken. Twee Füerwehrlüüd sünd bi den Insatz to Schaden un na’t Krankenhuus henkamen.

