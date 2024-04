Stand: 05.04.2024 09:30 Uhr CDU will punkten

De CDU will in Hamborg wedder de starkste Kraft warrn. Ehr Chef Dennis Thering hett bi’n Lannsparteidag in dat Börgerhuus Willemsborg seggt, dat he wiederhen mit de Themen Sekerheit, Verkehr un Weertschop punkten will. Tokamen Johr in’n Märzmaand warrt denn de Börgerschop wählt. Un bi de letzte Wahl 2020 harr de CDU mit 11,2 Perzent so slecht afsneden as nie nich tovör.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch