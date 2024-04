Stand: 04.04.2024 09:30 Uhr Reform för de Bunnswehr

De Bunnswehr mutt reformeert warrn. Woans se nee opstellt warrn schall, dat will de Minister för’t Verdeffenderen Boris Pistorius vun de SPD vundaag vörstellen. Folgens den Plaan kunn dat en ne’e Kommandostruktur geven, de ut veer Delen besteiht: Heer, Luftwaff, Marine un Cyber- un Informatschoonsruum. In Tokunft schall dat denn eenfacher ween, gau wat to entscheden. De Bunnsregeren will dorop dal, dat de Trupp kriegsdüchtig is, sünnerlich ok vunwegen de Gefohr dörch Russland.

