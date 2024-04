Stand: 04.04.2024 09:30 Uhr Rechtsextremismus bi de Polizei

In Düütschland hebbt se woll tominnst 400 Polizisten vunwegen Rechtsextremismus op’n Kieker. Dat vermellt dat Magazin Stern un weet dat vun en Affraag in de 16 Binnenministerien in de Bunnslänner. De Polizeibeopdraagte vun’n Bund, Uli Grötsch, see, Rechtsextremen wüllt dorop dal, de Polizeibehöörden möör to maken. Berlin, Mäkelborg-Vörpommern, Bremen un Thüringen kunnen man keen aktuelle Tallen levern, von dorher sünd dat woll mehr Verdachtsfäll.

