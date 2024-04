Stand: 04.04.2024 09:30 Uhr Tähndoktersch-Perzess

Un vundaag fangt vör dat Lannsgericht al de neegste Perzess an, över denn woll veel bericht warrt: Dat geiht üm den Dood vun en 18-Jöhrigen vör acht Johr. De junge Mann weer ünner Vull-Narkoos bi en Tähndokter-Praxis in Altno behannelt worrn. He weer na en Hart-Krinkloop-Verseggen dootbleven. Nu steiht blangen de Tähndoktersch ok de Narkoos-Dokter vör’t Brett. Em warrt to Last leggt, dat he to laat markt hett, woans dat den Patschent geiht.

