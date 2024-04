Stand: 04.04.2024 09:30 Uhr Sozjaalkoophuus maakt de Dören apen

Vundaag maakt in Barmbeek-Süüd dat Sozjaalkoophuus Möbelkist Hamborg de Dören apen. Dor gifft dat allens, wat een to’t Wahnen bruken deit un dat för Minschen mit en nawiesbor lütt Inkamen. Wieldat de Bunnsregeren so veel inspoort harr, müssen en Reeg vun düsse Sozjaalkoophüüs dichtmaken. De Möbelkist Hamborg kriggt keen Geld as Stütt – Hamborger Ünnernehmen spennt de Woren. Mehr as 25 Ehrenamtlers arbeidt dor.

