Stand: 03.04.2024 09:30 Uhr Straafdaten an'n Hauptbahnhoff

De Hauptbahnhoff Hamborg gellt as en Steed, neem jümmer sünnerlich veel passeren deit. 86 Perzent vun all Lüüd, de de Polizei dor op'n Kieker hett, sünd al poormal opfullen. Nu süllt sik ne'e so nöömte "Sünnerdezenaten Hauptbahnhoff" tosamen üm de typischen Straafdaten kümmern. Dat sünd Beleidigen, Klauen, Drohen un Verstötten gegen dat Wapenrecht. De Gendarms, de dor rümlopen doot, mööt nu ok noch dat ne’e Alkoholverbott, wat dor gellen deit, kuntrulleren.

