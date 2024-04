Stand: 03.04.2024 09:30 Uhr Islamisten un de Ramadan

Islamisten köönt in Hamborg dat Fastenbreken bi'n Ramadan bruken, jemehr Ideologie künnig to maken. Wat de Verfatensschutz seggt, laadt de Extremisten över dat islamist'sche Nettwark "Muslim Interaktiv" to Veranstaltens in. Dorbi sall dat üm den Krieg in Naoost un dat Boen vun en globalet Kalifat gahn. Wat NDR 90,3 weet, is na poor Veranstaltens in de verleden Week nu ok noch een in Bardörp plaant. Binnensenater Andy Grote sä, bet nu is dat jümmer glückt, dat se so en Tosamenkamen verhinnert hebbt, man vun rechtliche Siet her, hebbt se dor keen Mööglichkeit to.

