Stand: 03.04.2024 09:30 Uhr Gasleck in Snelsen

In Snelsen hett an'n Avend en Gasrohr wat bi Boarbeiden afkregen. Dat is woll dörch en Bagger malöört. Gasnett Hamborg, Füerwehr un Polizei weern dor bet kort na Middernacht togang. Bi en Wahnhuus, wat dor dicht bi steiht, hebbt se all Lüüd to Sekerheit ruthaalt. Un dor mussen noch mehr Minschen ut jemehr Wahnungen rut. In en HVV-Bus hett een sik üm jem kümmert. Un denn hebbt se noch dorför sorgt, dat de Autos en groten Bagen rund üm dat Gasleck maakt. Fachlüüd vun Gasnett Hamborg hebbt dat Rohr afdicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch