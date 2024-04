Stand: 03.04.2024 09:30 Uhr Ottensen sall autoarm warrn

Siet Johrn al sünd se an't Snacken över de Plaans vun en Ottensen mit wenig Autos. Ok güstern Avend hebbt se wedder de Börgers dorto anhöört. Düstmal hebbt se nich an de Autos krittelt, man an de Radfohrers. De süllt de zentralen Straten vun Ottensen övernehmen. Poor Lüüd sünd bang, dat dor dörch bredere Radweeg noch mehr raast warrt. Un denn wüllt se, dat de Sprüttenplatz to'n Footgängerzoon ahn Radstriepen wart. Anners warrt dat dor to gefährlich.

