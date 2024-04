Stand: 03.04.2024 09:30 Uhr Melanie Leonhard besöcht Lettland un Litauen

Hamborg will in't Baltikum ne'e Weertschopkuntakten finnen. Dorför besöcht Weertschopsenatersch Melanie Leonhard Lettland un Litauen. Mit dorbi is ok en grote Weertschopdelegatschoon. Lettland hett in Europa bi de Startup-Ünnernehmens de Nees vörn. De balt'schen Länner sünd bang, dat se jüst so as de Ukrain, Teel vun en russ'schen Angreep warrt. Un se wüllt sik noch faster an den Westen binnen.

