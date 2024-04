Stand: 03.04.2024 09:30 Uhr Dat Wedder för Hamborg

Wulken hebbt wi ja al noog an’n Heven, wenn wi noch en beten aftöövt, denn kümmt later ok noch Regen dorto un de Temperaturen schafft nich mehr as bet to 11 Graad.

Dunner un Blitz is en feine Polka vun Johann Strauß Söhn un womööglich ok hier un dor dat Wedder vun morgen bi bet to 13 Graad. Dorto enkelte Flagen, man to’n Avend hen kickt ok nochmal de Sünn rut.

