Stand: 02.04.2024 09:30 Uhr End vun't Winternootprogramm

Buten warrt dat peu à peu warmer un dat heet, dat dat Winternootprogramm in Hamborg wedder to End geiht. Dat Programm för Minschen ahn Quarteer weer ok dütmal wedder goot utlast, heet dat vun de Sozialbehörd. In'n Snitt weren üm un bi negentig Perzent vun de sövenhunnert Betten in Hammerbrook un Billbrook besett. Wokeen nich mehr so goot op de Been is, kann wieder in de Friesenstraat wohnen. Dor schall an't End vun'n Maand en Pleegheim för Lüüd vun de Straat opmaken.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.04.2024 | 09:30 Uhr

