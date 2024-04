Stand: 02.04.2024 09:30 Uhr Alkoholverbott an'n Hauptbahnhoff

En Wapenverbott gifft dat üm'n Hauptbohnhoff al. Nu kummt ok noch en Alkoholverbott dorto. Dat will de Senat vundaag so fastleggen. An'n Middag schüllt de ne'n Regeln denn op en Presskonferenz vörstellt warrn. Mit dat Verbott schüllt sik de Lüüd an'n Bahnhoff beter un sekerer föhlen.

