Stand: 02.04.2024 09:30 Uhr Casper-David-Friedrich-Utstellen to End gahn

De Casper-David-Friedrich-Utstellen in de Hamborger Kunsthall is goot besöcht ween. Tosomentellt hefft sik dat mehr as dreihunnertdusend Besökers ankeken. Güstern is de Utstellen to End gohn un se is nu de Utstellen in de Geschicht vun de Kunsthall de op't Best besöcht worrn is. Casper David Friedrich kennt man to'n Bispeel vun de Kriedfelsens op Rügen, de he malt hett.

