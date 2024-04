Stand: 02.04.2024 09:30 Uhr HSV-Handball winnt gegen Melsungen

Vör goot en Maand weren de Hamborger Handballers noch wiet ünnen in de Tabell. Nu löppt dat wedder för'n HSV-Handball. Dat Team kunn sik an'n Avend gegen de MT Melsungen dörsetten: mit negenuntwintig to tweeuntwintig. Dat is nu dat veerte Mal in en Reeg ween, dat de Hamborger wunnen hefft.

