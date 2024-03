Stand: 30.03.2024 09:30 Uhr Oosterfüern in Hamborg

An'n Elvstrand in Blanknees, an't Strandbad in Farmsen-Bern oder in'n Hanni-Park in Ollenfell: An vele Ecken vun Hamborg brennt vunavend wedder de Oosterfüern, un teihndusende Lüüd warrt dor hengahn. Besünners wat private Oosterfüern in'n egnen Goorn angeiht, dor seggt de Füerwehr, een schull düchtig oppassen. Un kort vör't Ansteken schull een dat Holt nochmal ümschichten. So köönt denn Deerten, de sik dor inquarteert hebbt, noch rechttiedig vör de Flammen utkniepen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.03.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch