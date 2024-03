Stand: 30.03.2024 09:30 Uhr Ooster-Video vun'n Kanzler

De Ukraine kann wiederhen op Ünnerstütten ut Düütschland tellen - dat hett Bunnskanzler Olaf Scholz in siene Videobotschop to de Oosterfierdaag nochmal düütlich kloorstellt. De SPD-Politiker seggt, dat leeg ok in't Interess vun de düütsche Sekerheit. All harrn se en Lengen na en Welt mit mehr Freden, sä Scholz. Man Freden ahn Freeheit wörr Ünnerdrückung bedüden, un en Freden ahn Gerechtigkeit wörr dat nich geven.

