Stand: 30.03.2024 09:30 Uhr Kunst-Nevel an'n Ne'en Wall

Dat sehg ut as en Füer, hüüt fröh halvig fief an'n Ne'en Wall in de Binnenstadt. Man wat dor ut den Luxus-Laden Hèrmes an Qualm rutkeem, dat weer blots künstlichen Nevel. As dat utsüht, wohrt sik de Boutique so woll vör Inbrekers. De Polizei seggt, dor harrn welk Lüüd versöcht, in den Laden rintokamen. Man na dat Indringen kann een al na'n poor Sekunnen nix mehr sehn.

