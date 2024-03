Stand: 30.03.2024 09:30 Uhr Cyriacks-Pries för't Översetten

Siet 30 Johr gifft dat de plattdüütschen Narichten bi NDR 90,3. As dat domaals losgüng, dor weer ok de Schrieversmann un Dramaturg Hartmut Cyriacks mit dorbi - he is ja vör twee Johr sturven. Un sien Naam schall nu en Pries drägen, de utloovt warrt för na dat Plattdüütsche röverbröchte Texten utloovt warrt. Vörslaan hebbt dat de SPD, Gröne, CDU, Linke un FDP in en gemeensamen Andrag an de Börgerschop.

