Stand: 28.03.2024 09:30 Uhr VHH mit Verdi enig

Bi de Öffis in Hamborg warrt dat eerstmal keen Streiks mehr geven. Güstern hefft sik de Warkschop Verdi un de Bus-Bedriever VHH op en ne'n Tarifafsluss enigt. Verdi harr sik graad ok för de Föhrers in'n Schichtdeenst insett. Se warrt nu in de Nacht, an't Weekenend un an Fierdaag Toslääg twüschen fiefuntwintig un föfftig Perzent kriegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.03.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch