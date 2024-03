Stand: 28.03.2024 09:30 Uhr Containerschipp mit gröön Methanol

Vunmorgen maakt dat eerst Mal en groot Containerschipp in Haven fast, dat mit gröön Methanol föhrt. De Ane Maersk vun de däänsche Reederee Maersk is 350 Meter lang un schall düütlich weniger CO2 rutblasen as en normalen Frachter. In Haven is se noch bet Sünnavend to sehn.

