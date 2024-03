Stand: 27.03.2024 09:30 Uhr Entscheden üm Köhlbrandbrüch treck sik

Hamborgs Weertschopsenatersch Melanie Leonhard geiht dorvun ut, dat de Senat in de tokamen Weken en Entscheden över de ne'e Köhlbrandbrüch drepen deit. Güstern hebbt se de Afstimmen verschaven, wieldat de gröön föhrte Ümweltbehöörd korthannig noch Bedenken harr. Dat womit se de Köhlbrandbrüch ersetten warrt, dat warrt en Johrhunnert-Bowark, sä Leonhard in't Hamborg-Journal vun't NDR Fernsehen. Dor kunn dat al mal op de letzten Meters en beten ruckeln. As Retourkutsch vun de Grönen gegen de SPD süht se dat Hentrecken nich an.

