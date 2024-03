Stand: 27.03.2024 09:30 Uhr Marode Brüchen in Hamborg

Hamborgs Autobahnbrüchen sünd in en teemlich maroden Tostand. Twee Drüttel vun jem süllt nu nee op Schick bröcht warrn. Dat is bi en Daten-Ünnersöken vun'n NDR rutsuert. Dat Sorgenkind vun de Autobahn GmbH in Hamborg is de Norderelvbrüch vun de A1. De warrt in veer Johr ersett. Noch is se seker un warrt jümmer wedder ünnersöcht. De Daten wiest, dat se 63 Perzent vun de Brüchen in Hamborg utbetern oder monderniseren mööt.

