Stand: 27.03.2024 09:30 Uhr Hamborgers över Cannabis

Goot de Halve vun de Hamborgers seggt "Ne" to't fre'e Verköpen un verlöövten Konsum vun Cannabis. Dat is bi en Ümfraag vun #ndrfragt rutkamen. De Grund, dat so veel dorgegen sünd: Minnerjohrige wöörn so lichter an de Droog rankamen un de Gefohr, dat se afhängig warrt, weer denn grötter. Minschen de ünner 30 Johr oolt sünd, finnt dat mehrstendeels goot, dat Cannabis nu legal warrt. Wat dor bi #NDRfragt rutkamen is, dat is nu nich repräsentativ, man dat seggt al mal wat ut. Mehr Informatschonen dorto kriegt Ji in de NDR Hamborg App.

