Stand: 27.03.2024 09:30 Uhr Sozialkoophuus in Horborg

To't Enn vun'n Januar hett dat Sozialkoophuus in Horborg dicht maken musst. - So as 30 anner sozialen Projekten in Hamborg ok. Man nu hett dat wedder open maakt. Dat heet nu "fairedelt" un hett ok en ne'et Kunzept. Dor kann jedeen nahollern inhalen gahn. För de Lüüd, de dor arbeit löppt dat över en Gesett, wat jem en Schangs geven sall, wedder an'n Arbeitsmarkt deeltohebben. Vörher weer dat Sozialkoophuus in Horborg en Trainigsakschoon vun't Jobcenter.

