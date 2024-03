Stand: 27.03.2024 09:30 Uhr Füer in Winterhuud

De Füerwehr Hamborg is fröh an'n Morgen to'n Wahnungsbrand in Winterhuud utrückt. Dat Füer weer in'n drütten Stock vun en 5-stöckig Mehrfamilienhuus in de Straat Jacobistift. Mehre Lüüd hebbt se in Sekerheit bröcht. Een Minschen mussen se mit Verdacht op Rookgasvergiften na't Krankenhuus henbringen. De Füerwehr weer mit 50 Lüüd dor in'n Insatz. Woans dat to den Brand kamen is, dat weet wi noch nich.

