Stand: 27.03.2024 09:30 Uhr DFB-Team is wieder

De düütsche Football-Natschonaalmannschop hett ok den tweten groten EM-Test bestahn. Dat Team vun Bunnstrainer Julian Nagelsmann hett gegen de Nedderlannen mit en 2:1 wunnen. Dat Tor to'n Sieg hett Niclas Füllkrug in de 85. Minuut schaten. Vörher hett Maximilian Mittelstädt för Düütschland drapen. In de EM-Playoffs hebbt sik an'n Avend de Ukrain, Polen un Georgien dörchsett. Dormit is dat Feld mit de Deelnehmers vun de Football-Europamesterschop nu kumplett.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.03.2024 | 09:30 Uhr

