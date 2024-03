Stand: 26.03.2024 09:30 Uhr Telten för Flüchtlingen

In Hamborg mööt Lüüd, de flücht sünd, un de hier Asyl söken doot, bald wedder in Telten wahnen. Dat schrifft de Sozjaalbehöörd an de Bezirken. Liggen deit dat man nich doran, dat so veel ne’e Minschen na Hamborg kaamt. Ne, de Stadt mutt opstünns en Reeg Quarteren dichtmaken. Un nu schüllt de Minschen, de flücht sünd, in 25 winterfaste Telten in Parks un op Festplätz ünnerkamen.

