Stand: 26.03.2024 09:30 Uhr Brüch in Baltimore instört

In Baltimore in’n US-Bunnsstaat Maryland hett en Frachtschipp en grote Brüch rammt. Grote Delen vun de Francis-Scott Key Brüch sünd stantepee instört. En Reeg Autos sünd mitreten worrn un Stücken vun de Brüch sünd ok op den Frachter prallt. Dat füng an to brennen. Woans dat to dat Malöör kamen is, dat weet se noch nich.

