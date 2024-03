Stand: 26.03.2024 09:30 Uhr Stütt un Stöön för de Ukrain

De Ukrain kriggt ok wieder Stütt un Stöön ut Hamborg. Vunnamiddag fohrt in Bohrenfeld en Transport mit 40 Tünnen Hölpsgoot los. Mit dorbi hebbt se blangen anner Saken Rullstöhl, Slaapsäck un Gaskakers. Op de Been stellt hebbt de Akschoon 25 Ehrenamtlers vun den Vereen „Nicht schnacken, machen“ ut Meiendörp. Stütt kriegt se ok vun „Hanseatic Help“ un dat Nettwark „Ziviler Krisenstab“.

