Stand: 26.03.2024 09:30 Uhr Football: Düütschland speelt gegen de Nedderlannen

Na dat 2:0 gegen Frankriek hebbt de Minschen wedder mehr Lust op Football. Vundaag will de düütsche Football-Natschonaalmannschop naleggen. Dat twete Testspeel gegen de Nedderlannen steiht an. Na de Partie mutt sik Bunnstrainer Julian Nagelsmann op den EM-Kader vun 23 Spelers fastleggen. He meent, de Nedderlannen sünd – so as ok al Frankriek en starken Geegner. Anfleit warrt viddel vör negen in Frankfoort.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.03.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch