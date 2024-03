Stand: 25.03.2024 09:30 Uhr Jümmer weniger Kassenärzte

Op en Termin bi'n Dokter mutt een nu al männich Maal lang töven. Un dat kunn noch leger warrn, denn vele Hamborger Kassenärzte gaht bald in Rohstand. In en Statistik vun de Kassenärztliche Vereinigung warrt dat an een Tahl besünners düütlich: In vele Bezirke is to'n Bispeel vun de Huusärztinnen un -ärzte een Drüddel öller as 60 Johr. Un dat gifft kuum noch Huusdokters, de jünger sünd as 40 Johr. Op lange Sicht kunn dat an Kassenärzte in ganz Düütschland Teihndusende to wenig geven.

