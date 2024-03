Stand: 25.03.2024 09:30 Uhr Ermiddeln na den Moskauer Anslag

In Russland sünd na den Anslag de eersten Verdächtigen vör den Haftrichter kamen. De veer Mannslüüd schüllt Fredag den Konzertsaal bi Moskau störmt hebben un üm sik schaten. Tominnst 137 Minschen kemen dorbi üm, un vele sünd to Schaden kamen. De Verdächtigen sünd nu för twee Maand in Ünnersökungshaft nahmen worrn. Mellt hett de russische Regeern ok noch, dat se na den Anslag all tosamen ölven Lüüd fastnahmen harrn.

