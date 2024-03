Stand: 25.03.2024 09:30 Uhr Terror-Gefohr dör Islamisten

De düütsche Binnenministersch Nancy Faeser rekent dormit, dat ok in Düütschland en akute Terror-Gefohr bestahn deit - dat hett de SPD-Politikerin to de Süüddüütsche Zeitung seggt. Denn: De Aflegger vun de Terror-Organisatschoon Islamischer Staat, de achter den Moskauer Anslag stickt, disse Aflegger is ok in Düütschland aktiv. De franzöösche Premierminister Gabriel Attal süht disse Gefohr ok för Frankriek, un dorüm hebbt se dor sogor de hööchste Sekerheitsstoop utropen.

