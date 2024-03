Stand: 25.03.2024 09:30 Uhr SPD un Gröne sett sik för't to Foot gahn in

Dat Woort höört sik beten wat ümständlich an: Footverkehr-Strategie. Meent is, dat SPD un Gröne in Hamborg Lust op dat to Foot gahn maken wüllt. In en gemeensamen Andrag fordert se den Senaat op, dat de för gode un barrierefre'e Footstiegen sorgen schall, wieldat jeedeen Weg to Foot losgeiht un ophöört. Un de beiden Parteien wüllt, dat een ok mit Rollator oder Kinnerwagen goot vörankamen schall.

