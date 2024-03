Stand: 25.03.2024 09:30 Uhr "Hercules" in Hamborg

En Weltpremieer in de Ne'e Flora: Dor is an'n Avend dat Disney-Musical "Hercules" över de Bühn gahn. To'n eersten Maal hett en Disney-Produkschoon de Weltpremieer in Hamborg fiert un treckt eerst dorna dör de ganze Welt an de groten Theaters. Bi disse Produkschoon sünd 266 Kostüme to'n Insatz kamen.

