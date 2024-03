Stand: 25.03.2024 09:30 Uhr Towers harrn knapp dat Nasehn

An't Enn weer dat bannig eng: De Basketball-Profis vun de Hamburg Towers hebbt gegen dat Bunnsliga-Topteam Bayern München verspeelt, mit 80:81 na Verlängern, un sünd üm een hangen Hoor an de Sensation vörbischrammt. Dat Besünnere: Knapp 12.000 Fans weern in de utverköffte Barclays Arena - so veel Lüüd bi en Hamborger Basketball-Speel hett dat betto noch nich geven, un de Towers hebbt jem ehr teihnjohriget Profi-Liga-Jubiläum fiert.

