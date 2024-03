Stand: 23.03.2024 09:30 Uhr Cannabis-Gesett

Vun 1. April af an gellt dat ne’e Cannabis-Gesett. De Droog to hebben un ok to konsumeren, dat is denn nich mehr straafbor. Man woans dat praktisch ümsett warrt, dor gifft dat ok in Hamborg noch vele Fragen to. Denn de professionelle Anboo för Cannabis-Klubs, de is eerst vun Juli af an rechtens. Wo un woans dat anmellt un kontrolleert warrn schall, weet noch nüms. Bavento mutt de Justiz noch kloorkriegen, wat in rund 700 Cannabis-Verfohrens trüüchgellend Amnestie utsproken warrt.

