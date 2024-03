Stand: 23.03.2024 09:30 Uhr Marleschen dörch Bosteden

Ok dütt Wekenenn gifft dat wedder vele Maleschen bi’n Verkehr dörch Bosteden. Ünner annern op de U-Bahnstreek 3 – dor föhrt twüschen Wandsbek Gartenstadt un Barmbek bet morgen Avend blots Busse. Un op de S-Bahnstreek 1 warrt twüschen Barmbek un Ohlsdörp de Schienen nee maakt. Bavento is op de Autobahn 1 vun hüüt fröh af an de Op- un Affohrt Bardörp in Richten Geesthacht sparrt, wo sünst ümmer veel Verkehr is.

