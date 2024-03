Stand: 23.03.2024 09:30 Uhr Prinzessin Kate hett Krebs

Düsse Naricht is vele Lüüd to’t Hart gahn: De brit’sche Prinzessin Kate hett Krebs. Dat hett de 42-Johr ole Fruu vun Prinz William per Video mitdeelt. Dat se de Krankheit hett, dat is na en Operaschoon in Januar rutkamen. Kate maakt nu to Vörsorg en Chemotherapie. Eerst in‘n Februar is künnig maakt worrn, dat ehr Swiegervader König Charles Krebs hett.

