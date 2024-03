Stand: 23.03.2024 09:30 Uhr HSV kriggt ne’e Rechtsform

Mehr Rechte för de Liddmaten un mehr Geld – dorför will sik de HSV rechtlich nee opstellen. Ut de Football AG, de dat betnu weer, ut de schall en Kommanditsellschop warrn . Dat schüllt de Liddmaten vundaag bi en Versammeln in Willemborg beslüten. So schall dat lichter warrn, Kapital to kriegen un de Sellschopsmaten, de hebbt nix mittoschnacken bi de operativen Geschäften.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.03.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch